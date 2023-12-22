Рибалта был готов работать в «Спартаке», но клуб отказался от его услуг

Испанский менеджер Хавьер Рибалта был готов работать спортивным директором «Спартака», однако московский клуб решил назначить на эту должность другого человека.

По информации «Чемпионата», «Спартак» хочет пригласить человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником.

Ранее сообщалось, что Рибалта сам отказался от должности в «Спартаке», так как его не устроила концепция развития клуба, предложенная руководством.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. До конца турнира «красно-белым» осталось провести 12 матчей.