Соболев: «Я мог бы забивать больше, если бы был эгоистом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал тот факт, что в РПЛ у него больше голевых передач, чем забитых мячей.

«Я на это особо внимания не обращаю. Наверное, я мог бы забивать больше, если бы был эгоистом, но для меня важнее, чтобы команда побеждала. Видимо из-за этого больше голевых, больше работаю на команду», — приводит слова Соболева пресс-служба «красно-белых».

В сезоне-2023/24 на счету 26-летнего бомбардира три забитых мяча и пять ассистов в 15 матчах чемпионата России.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, сумев пополнить свою копилку на 30 очков по итогам 18 туров.

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