​Глушаков: «Чемпионская гонка в РПЛ будет идти до конца»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после победы команды над «Крыльями Советов» со счётом 3:0.

«Для «Спартака» первая часть сезона могла сложиться лучше, но что есть, то есть. Ситуация в таблице плотная, и чемпионская гонка будет идти до конца сезона. Сейчас не надо на кого-то ставить», - сказал Глушаков журналистам.

Прямо сейчас «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впрочем, в восемнадцатом туре пока завершились только два матча из восьми.

Отметим, что Денис Глушаков в составе «Спартака» становился чемпионом России в 2017 году.