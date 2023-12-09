Соболев прервал 10-матчевую безголевую серию

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отличился забитым мячом в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Соболев поразил ворота соперника на восьмой минуте матча, оказавшись первым на добивании после отскока мяча от защитника. Стоит сказать, что этот гол позволил нападающему прервать серию из десяти матчей без забитых голов в РПЛ. Последний раз Соболев смог отличиться в игре 5-го тура против «Зенита» (1:3), которая прошла в августе.

Для спартаковского футболиста мяч «Крыльям» стал лишь третьим в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Матч «Спартак» - «Крылья Советов» продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.