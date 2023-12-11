Мостовой: «Пресса способствует популярности Абаскаля»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

Мостовой заявил, что не отказывается от своих слов, которые он произнёс в тот момент, когда Абаскаль только появился в клубе. По мнению эксперта, «Спартак» возглавил никому не известный специалист, который пользуется популярностью лишь за счёт громкого имени своей команды.

«Пресса способствует его популярности. Он будет пока на слуху, учитывая, что «Спартак» — самая известная команда России. Ко всем спартаковцам приковано особое внимание. Но некоторых быстро забывают, а других помнят всегда», — цитирует Мостового Betonmobile.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «красно-белые» проведут в марте следующего года против «Зенита».