Один из лидеров московского «Спартака» Квинси Промес посвятил видео благодарности агрономам домашнего стадиона «красно-белых» - «Открытие Банк Арены».

«Здесь каждый важен», - гласит подпись к видео в телеграм-канале «Спартака».

Кстати, в минувшей игре с «Крыльями Советов» (3:0), что состоялась в эту субботу, Промес отличился быстрым голом, открыв счёт на самом старте встречи. Ещё больше подробностей о минувшем матче – в нашем традиционном ревью.

Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев отметил качественную работу тех, кто отвечает за состояние газона стадиона.