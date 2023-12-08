Якуба — о разгроме «Спартака»: «Очень крутой матч, всё получалось у ребят»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался об уверенной победе над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура текущего розыгрыша чемпионата России.

«Очень крутой матч, ха-ха! Думаю, что да, это был самый позитивный момент первого круга. Всё получалось у ребят. Выдали классный матч и подарили море эмоций болельщикам», — цитирует Якубу «Чемпионат».

Напомним, что следующий матч со «Спартаком» самарцы проведут уже завтра, 9 декабря. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмых москвичей на два очка.