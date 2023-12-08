Наумов — о Рибалте в «Спартаке»: «Никакого смысла в назначении спортивном директором иностранца я не вижу»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном назначении Хавьера Рибалты на должность спортивного директора «Спартака».

Ранее сообщалось, что Рибалта, до этого работавший в «Зените» и «Марселе», уже прибыл в Москву, где его встретил сотрудник службы безопасности «Спартака».

«Никакого смысла в назначении спортивном директором иностранца я не вижу. И в этом плане у нас уже много раз ошибались. Не стоит это делать», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Завтра, 9 декабря, «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура. Начало — в 14:00 по московскому времени.