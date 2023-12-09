Ледяхов не видит игроков в РПЛ, которые могут усилить «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, кем «красно-белые» могут усилиться в России.

«Все более или менее сильные футболисты находятся в командах. Свободных никого нет. Поэтому не вижу игроков на внутреннем рынке, кто может усилить «Спартак», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 27 очков.

В настоящий момент «красно-белые» принимают на своем поле «Крылья Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. После первого тайма столичный коллектив впереди – 1:0. Следить за дальнейшим развитием событий можно в текстовой трансляции.

Ледяхов назвал три позиции, которые должен усилить «Спартак»