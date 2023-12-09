Уилкшир: У «Спартака» шикарный результат в нынешнем сезоне

Бывший защитник сборной Австралии и московского «Динамо» Люк Уилкшир оценил результаты «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Спартак» на седьмом месте? Я могу сказать, что это шикарные результаты, Абаскаль может оставаться. Естественно, это вообще не тот результат, на который рассчитывает клуб», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Австралиец юмористично отметил, что руководство «красно-белых» должно предложить испанцу контракт ещё на десять лет, что позволит «Спартаку» оставаться на седьмом месте в турнирной таблице.

Напомним, что Гильермо Абаскаль руководит столичной командой с лета 2022 года.