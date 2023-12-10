​Чернов: «Доволен игровым временем в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов сообщил, что доволен количеством игрового времени, которое он получает.

«В целом я доволен своим игровым временем. Тренер принимает решения, наша задача их выполнять», - цитирует Чернова ТАСС.

В сезоне 2023/2024 Никита Чернов больше выступает в Кубке России (563 игровые минуты в семи матчах), чем в Премьер-лиге (204 игровые минуты в шести матчах).

В субботу «Спартак» на своём поле разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.