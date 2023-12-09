Деменко: «Плохо, что «Спартак» редко выдает такие матчи, как с «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Крыльями Советов» 3:0.

- Вас удивил такой результат?

- Результат удивил. «Спартак» уверенно обыграл соперника и создал много моментов. Плохо только то, что «красно-белые» редко выдают такие матчи. Если бы они делали это чаще, то стабилизировались бы.

- В таких погодных условиях фактор быстрого гола – весомый аргумент?

- Весомый. Тем более что быстрых гола было два. Первый мяч вообще забили можно сказать моментально. И этот гол перевернул игру. А второй добил соперника. Но у Крыльев Советов» был момент, и если бы они сделали счет 1:2, то мы могли увидеть другой футбол. Но если брать матч в целом, то хозяева выиграли по делу.

- Ударная восьмиминутка в начале матча говорит о настрое «Спартака» или о том, что самарцы просто еще не вошли в игру?

- Так бывает, что в начале матча команда выходит еще не полностью собранная. И мы увидели гол Промеса, по исполнению просто нет вопросов. Он принял мяч, быстро развернулся, пробил и сразу забил.

- Какой гол вам больше понравился: Промеса или Соболева?

- Оба гола получились хорошими.

- Но лучшим игроком матча выбрали Промеса. Согласны с такой оценкой?

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- Я бы отдал этот приз Соболеву. Мне он больше понравился по игре, по настырности, создавал больше моментов.

- Когда вам стало понятно, что «Спартак» победит?

- После третьего гола. Счет 2:0 еще скользкий, тем более, у гостей были моменты. Я думал, что во втором тайме еще будет интрига. Но когда «Спартак» забил третий мяч, я понял, что он в любом случае выиграет. Тут скорее стоял вопрос о том, что хозяева могли забить четвертый гол. Все-таки в первом круге проиграли 0:4, и можно было предположить, что команда Абаскаля захочет вернуть этот долг.

- Счет должен был быть крупнее?

- Было много упущенных моментов с обеих сторон. «Спартак» мог и пять, и шесть мячей забивать, но и самарцы имели два-три стопроцентных момента. Там Максименко спасал команду. И еще я посмотрел на статистику, видимо, «красно-белым» лучше, когда они меньше владеют мячом, потому что в этом случае они больше забивают. При том, что хозяева владели мячом 36% времени, по игре они выглядели намного лучше соперника. Это говорит о том, что команда очень быстро переходила в атаку, быстро забивала.

- Как оцениваете промежуточный результат «Спартака»?

- Если были бы три-четыре дополнительных очка, можно было бы сказать, что команда находится в медальной гонке. И тогда можно было бы поставить четверку за первый отрезок чемпионата. Но в концовке «Спартаку» не хватило. Так что поставлю тройку, учитывая подбор футболистов.

Елена Григорьевская