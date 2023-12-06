Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

По мнению Тарпищева, 34-летнему испанцу не хватает опыта. Эксперт подчеркнул, что «Спартак» — это не тот клуб, на котором стоит учиться.

«Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. В чём основная проблема Абаскаля? Думаю, он ещё молодой, не прошёл ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак», — цитирует Тарпищева «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» расположились на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч москвичи проведут 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.