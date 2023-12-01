​Матч «Спартака» в РПЛ могут перенести

Матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» может не состояться 9 декабря. На следующую субботу, когда должны встретиться команды, синоптики прогнозируют сильнейшие морозы в Москве – от минус 26 до минус 21 градуса. Из-за слишком низкой температуры игру могут перенести на другую дату.

Стоит сказать, что в регламенте Премьер-лиги прописана возможность переноса матча в случае, если столбик термометра опускается ниже минус 15 градусов. При этом температуру нужно измерять за час до игры.

Ближайший же матч чемпионата России «Спартак» проведёт 3 декабря – против «Ахмата» на выезде.