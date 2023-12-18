Быстров — о контракте Джикии: «Это многолетний капитан «Спартака», но начинают юлить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг контракта защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Напомним, действующее соглашение 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая следующего года, и на данный момент вопрос о продлении контракта ещё не решён.

«Это многолетний капитан, но начинают юлить. Конкуренцию Георгий проигрывает. Джикия может быть полезен не только на поле, но и за его пределами. Но надо честно с ним поговорить.

Не знают, как определиться с Абаскалем, что делать в этой ситуации. Сколько времени прошло, но до сих не выбрали одну сторону», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.