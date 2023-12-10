​Камоцци: С таким составом «Спартака» Абаскаль должен выигрывать РПЛ

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался по поводу результатов московской команды в чемпионате России.

Отметим, что на зимнюю паузу «Спартак» уйдёт либо на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, либо на шестом (если ЦСКА обыграет «Краснодар» на выезде).

«Это слабый результат. Со своим составом Абаскаль давно мог бы выиграть чемпионат. Состав «красно-белых» сильнее, чем у всех остальных клубов России», - слова Камоцци приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что в субботу «Спартак» на своём поле разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. Это была последняя игра «красно-белых» в 2023 году.