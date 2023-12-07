Рианчо: «Абаскаль просто ошибся, не совладал с эмоциями»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об инциденте, который произошёл между наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем и нападающим «Ахмата» Бернардом Беришей по ходу матча 17-го тура РПЛ, в котором грозненцы добились победы со счётом 2:1.

Напомним, Бериша прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанский специалист повалил игрока на газон. Сегодня, 7 декабря, КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на три матча, один из которых — условно.

«Справедливо ли наказание Абаскаля? Если комитет так решил, значит, основания для этого были. Но точно знаю, что Абаскаль — не злодей. Он не является человеком, который пропагандирует насилие и агрессию. Гильермо просто ошибся, не совладал с эмоциями», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 9 декабря против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.