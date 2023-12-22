Чернышов: «От российских клубов нет даже намёков на какие-то переговоры»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов сообщил, что в России ему никто работу не предлагает. Отметим, что в настоящий момент 55-летний специалист возглавляет индийский «Мохаммедан».

«Даже намёков на какие-то переговоры нет. Для меня это немного странно и удивительно, но я уже смирился с этой ситуацией. А вот из других стран в последнее время ко мне есть интерес.

Звонили из Балкан, стран Персидского залива и из Китая»», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Отметим, что Чернышов является бронзовым призёром чемпионата Грузии и обладателем Кубка Саудовской Аравии и чемпионом Индии. Последним местом работы специалиста в России был пост спортивного директора «Торпедо» в 2014-2015 годах.