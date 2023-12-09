Осинькин: «Легче уже эту игру проводить и не переносить ее на весеннюю часть чемпионата»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- У вас были сомнения, что игра состоится?

- Нет, не было. Уже давно мониторили ситуацию и понимали, что если температура будет в районе 15-16 градусов, то легче уже эту игру проводить и не переносить ее на весеннюю часть чемпионата. Все-таки обе команды уже приехали, они здесь, на месте. Мы думали, что даже в такой пограничной ситуации матч состоится. А сейчас вообще уже последние 3-4 дня сомнений не было.

- У ребят в команде такое же настроение?

- Конечно, знаете, иностранцы по-всякому, не залезешь им в душу, мы не понимаем до конца, как они ощущают эти холода, но общекомандное настроение было примерно такое же.

- Иностранцы на поле будут не все, например, ключевой полузащитник Фернандо эту игру пропускает. Я так понимаю, что Горшков опять отправляется в центр поля?

- Наверное, да. А Фернандо уже в Бразилии. Он уже на заслуженном отдыхе.

- Вы как-то адаптируете игру команды под эту погоду? Она вообще как-то влияет на стилистику игры и то, что мы увидим?

- Резко поменять стиль игры невозможно, но весь футбол заключается в той гибкости, когда команда и каждый игрок подстраиваются к постоянно меняющимся игровым ситуациям, потому что во время игры может быть и дождь, и снег, и град, плохое поле и хорошее. Соперник может играть в различные схемы. По счету мы можем тоже реагировать на тот или иной счет, меняя свою стилистику, поэтому это часть игры, часть подготовленности команды. Мы сейчас, конечно, предупреждали, что сперва надо попробовать качество поля, его надежность. Тем не менее, разговоров о том, чтобы упростить игру до совсем примитивного, никогда вы от нас не услышите.