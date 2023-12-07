Экс-вратарь ЦСКА Биджиев оценил дисквалификацию Абаскаля

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал наказание главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за борцовский приём в отношении нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши.

- Я считаю, Абаскалю вполне заслуженно дали красную карточку и двухматчевую дисквалификацию. Конечно, он должен был реагировать по-другому, несмотря на то что Бериша праздновал забитый гол в технической зоне спартаковцев. Абаскалю надо быть более сдержанным, – отметил Биджиев.

В последнем туре РПЛ 2023 года «Спартак» должен сыграть в субботу, 9 декабря, с «Крыльями Советов».