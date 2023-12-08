Якуба: «Серию А не потяну»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба прокомментировал слова известного российского тренера Евгения Калешина, заявившего шесть лет назад о том, что Якуба мог бы выступать в чемпионате Италии.

«В те годы я не смотрел Серию А и вообще не представлял её уровень. На данный момент — конечно, не потяну. Столько упущено, пропущено, возраст. Вот в кубанские времена было бы очень интересно попробовать», — цитирует Якубу «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний Якуба провёл за «Крылья Советов» два матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 400 тысяч евро.