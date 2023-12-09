«Спартак» чаще всех в РПЛ пропускает во втором тайме

Московский «Спартак» пропустил больше всех голов во втором тайме в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

В 17 играх нынешнего розыгрыша РПЛ «красно-белые» пропустили в свои ворота 16 мячей во второй половине игры. На данный момент это худший показатель в лиге.

В эти минуты подопечные Гильермо Абаскаля принимают на «Открытие Банк Арене» самарские «Крылья Советов». Пока «Спартак» громит своего соперника со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

За всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.