Дарвин: «Уверенная победа «Спартака» подняла настроение»

Экс-тренер «Спартака» Юрий Дарвин высказался после разгромной победы столичного клуба над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 3:0.

«Конечно, эта уверенная победа подняла настроение. В целом удачно спартаковцы сегодня сыграли, все заряжены были. В принципе где-то, можно сказать, и повезло», — приводит слова Дарвина Rusfootball.

Авторами забитых мячей в составе «Спартака» стали Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 зачетных баллов.