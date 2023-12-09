Несколько игроков «Спартака» пропускают матч с «Крыльями Советов» из-за болезни

В «Спартаке» рассказали, с чем связано отсутствие нескольких футболистов «красно-белых» в заявке на матч против «Крыльев Советов».

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован», — рассказали сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «красно-белых».

В 18-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» дома встретится с самарским клубом. Стартовый свисток назначен на 14:00 по московскому времени. Перед последней игрой 2023 года «красно-белые» находятся на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.