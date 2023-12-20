Пьянович — о Fan ID: «Футбол без фанатов не нужен»

Бывший игрок «Спартака» Михайло Пьянович раскритиковал систему Fan ID, которая не так давно появилась в РПЛ.

По мнению серба, паспорт болельщика плохо сказывается на посещаемости матчей чемпионата России.

«Думаю, что это быстро изменят. Это должно измениться. Кому это нужно? Футбол без фанатов не нужен. Надеюсь, что это изменится и всё вернётся, будет так, как раньше», — сказал Пьянович в видео на YouTube-канале «Дневник Фаната».

Напомним, Пьянович выступал за «Спартак» в период с 2003 по 2006 год. В общей сложности в составе московской команды нападающий провёл 61 матч, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.