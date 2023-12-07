Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: «Это вполне справедливое наказание»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о дисквалификации главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 декабря, КДК РФС дисквалифицировал испанского специалиста на три игры (одна из которых — условно) за его поступок по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) в отношении нападающего грозненской команды Бернарда Бериши.

«Это вполне справедливое наказание. Не слишком жёсткое оно вышло, но это нормально, ведь Абаскаль ещё молодой парень, который порой не сможет справиться с эмоциями. Теперь он будет думать о последствиях», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой заключительный в нынешнем году матч «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов».