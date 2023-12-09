«Спартак» забил два гола «Крыльям Советов» всего за 8 минут

Сверхрезультативно стартовала суббота в Премьер-лиге. «Спартак» быстро забил два гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 18-го тура соревнований. Квинси Промес зарядил в сетку ворот метров с 15 уже на второй минуте. На восьмой минуте «красно-белые» снова праздновали успех. Даниил Хлусевич с левого фланга выполнил прострел к вратарской, Александр Солдатенков был первым на мяче, но не смог его вынести подальше, и Александр Соболев сходу расстрелял ворота.

На табло 2:0, у «Спартака» солидный задел еще на стартовом отрезке матча. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.