Зиньковский: «Видимо, ещё не разваливаюсь»

Нападающий столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре при сильном морозе.

По словам футболиста, при игре в морозную погоду обороняющаяся команда получает преимущество, потому что в атаке не все может получаться. Игрок отметил, что тренировки в манеже — это хорошая возможность поработать в тепле.

«Не всем легко дается переход с натурального поля на синтетику и наоборот. Например, ребятам постарше, у которых были серьезные травмы в прошлом. Но я не жалуюсь. Видимо, еще не разваливаюсь», — цитирует Зиньковского пресс-служба «красно-белых».

По мнению игрока, лучше тренироваться на синтетическом поле в тепле, чем в минус 15 на улице.

Завтра, 9 декабря, «Спартак» примет в Москве «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult, начало — в 14:00 по мск.