Гладилин: «Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии в другой клуб. Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Локомотива».

По мнению эксперта, 30-летний Джикия ещё способен принести «Спартаку» пользу. Гладилин отметил, что за время, которое защитник провёл в московском клубе, ему удалось влюбить в себя болельщиков «красно-белых» и стать своим.

«Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ, ведь это ослабит «Спартак» и усилит конкурентов. Если он уйдёт, то это будет ошибкой менеджмента клуба. В него не верит тренер? Джикии стоит потерпеть и всё может измениться», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых результативными действиями не отметился. Цвета московской команды футболист защищает с января 2017 года.