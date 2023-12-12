Бывший президент «Спартака» Первак: «Был удивлён, что «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак высказался об уверенной победе «красно-белых» над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Первак признался, что результат прошедшей встречи его сильно удивил, так как в своём предыдущем матче «Спартак» выглядел неубедительно, потерпев поражение от «Ахмата» (1:2).

«Исполнители у «Спартака» всё равно сильнее, отчасти за счёт них и переиграли самарцев. Но обольщаться таким результатом не нужно. Весь этот сезон у «Спартака» сплошные качели: сегодня так, завтра по-другому. Видимо, какая-то накачка перед последним туром серьёзная произошла», — приводит слова Первака Legalbet.

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в начале марта следующего года против «Зенита», от которого сейчас отстают на шесть баллов.