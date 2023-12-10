Защитник «Спартака» Чернов — об игре в мороз: «Болельщикам намного тяжелее, чем нам — мы за это ещё деньги получаем»

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) высказался об игре в холодную погоду.

По словам футболиста, играть в таких условиях непросто, однако команда очень хотела порадовать болельщиков, пришедших на стадион.

«Чай пьём, пледы, грелки у нас есть. В такую погоду мёрзнет всё, тяжело. Люди тоже пришли на трибуны в минус. Хочется подарить им праздник. Им намного тяжелее, чем нам — мы за это ещё деньги получаем», — цитирует Чернова «Чемпионат».

В 18 турах чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Отметим, что текущий тур завершится сегодня, 10 декабря. А возобновится турнир лишь весной следующего года.