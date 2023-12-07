Мостовой считает справедливым решение дисквалифицировать Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля на три игры, одна из которых условно, за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

Мостовой считает это решение справедливым, к тому же, по его мнению, нет особой разницы — находится тренер на бровке или сидит в ложе.

«Много примеров, когда команда без тренера играла даже лучше. Пример — «Локомотив» в матче с «Зенитом», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль пропустит матчи против «Крыльев Советов» и «Зенита».