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Мостовой считает справедливым решение дисквалифицировать Абаскаля

07 Декабря 2023 • 17:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.12 14:00

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля на три игры, одна из которых условно, за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

Мостовой считает это решение справедливым, к тому же, по его мнению, нет особой разницы — находится тренер на бровке или сидит в ложе.

«Много примеров, когда команда без тренера играла даже лучше. Пример — «Локомотив» в матче с «Зенитом»,  - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль пропустит матчи против «Крыльев Советов» и «Зенита». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги

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