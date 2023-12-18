Испанский агент отреагировал на информацию об интересе «Севильи» к Абаскалю

Известный испанский агент Антонио Мендоза в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в «Севилье».

Ранее сообщалось, что испанский клуб также рассматривает Маноло Хименеса, Диего Мартинеса, Кике Санчес Флореса и Филиппа Монтанье.

«Как только Диего Алонсо был уволен, сразу же было понятно, что следующим тренером будет Кике Санчес Флорес. В «Севилье» понимали, чего они хотят. Более того, говорить про Абаскаля в контексте «Севильи» бессмысленно. На данный момент клуб не рассматривал бы любого специалиста без опыта работы в чемпионате Испании», — сказал Мендоза.

В 16 турах текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья» набрала 13 очков и сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице.