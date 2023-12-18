Кузьмичёв: «Для Мелёшина «Факел» — неплохой вариант»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о будущем нападающего «красно-белых» Павла Мелёшина.

Ранее сообщалось, что 19-летнего футболиста хочет арендовать воронежский «Факел».

«Для Мелёшина это неплохой вариант, тем более что воронежцы набрали достаточное количество очков, уверенно себя чувствуют. Там Мелёшин может конкурировать и получать необходимое игровое время», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых отметился одним забитым голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.