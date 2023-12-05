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Промес — лучший игрок «Спартака» в ноябре

05 Декабря 2023 • 17:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
09.12 14:00

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом команды по итогам ноября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба.

Промес набрал 33% голосов в опросе среди болельщиков. Вторую строчку занял хавбек Данил Пруцев, за которого отдали свои голоса 25% поклонников, а замкнул тройку с 19% голкипер команды Александр Максименко.

В ноябре Промес провел за «Спартак» три матча в чемпионате России, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 9 декабря — соперником станут «Крылья Советом». Эта игра станет последней для команд перед зимним перерывом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко Данил Пруцев Квинси Промес ещё теги

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