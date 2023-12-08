​Мостовой преуменьшил заслуги Рибалты в «Зените»

Поговаривают, что новым спортивным директором «Спартака» может стать Хавьер Рибалта. В 2018-2021 годах испанский специалист работал в «Зените».

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «Спорт-Экспресса» преуменьшил заслуги Рибалты в «Зените».

«Да, он формировал чемпионский состав «Зенита», но что здесь сложного, когда есть деньги? Здесь особого труда не надо. Найти за копейки футболиста, который раскроется, - другое дело», - сказал Мостовой.

По словам Мостового, ему кажется, что «Спартак» выбирает спортивных директоров методом тыка.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 9 декабря, - против «Крыльев Советов».