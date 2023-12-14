Клубы РПЛ отказались от нападающего сборной Камеруна Абубакара

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар с большой долей вероятности не перейдёт в российский клуб.

Ранее сообщалось, что 31-летний Абубакар, выведенный из состава «Бешикташа», может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», после отстранения из состава «Бешикташа» агенты футболиста через посредников предлагали услуги форварда российским клубам в том числе и «Спартаку», как и командам из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако, клубы РПЛ посчитали, что на данный момент кандидатура форварда сборной Камеруна им не подходит.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Бешикташ» 22 матча, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает камерунского футболиста в 7 миллионов евро.