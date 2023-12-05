Шавло: «Если «Спартак» улучшит игру, сможет на что-то претендовать»

Экс-футболист «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос, могут ли «красно-белые» на что-то претендовать в нынешнем сезоне РПЛ.

«Отрыв от лидеров — небольшой, все поправимо. Если «Спартак» улучшит игру во второй части чемпионата, сможет на что-то претендовать, а нет — так и будет «скакать», — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 27 очков.

В заключительном туре перед зимней паузой «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов». Игра должна пройти 9 декабря. Старт поединка запланирован на 14:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге самарский коллектив одержал крупную победу со счетом 4:0.