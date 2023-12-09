​«Спартак» забил 3 гола в матче РПЛ впервые за 4 месяца

В субботу «Спартак» проводит заключительный матч в 2023 году. К исходу часа игрового времени команда Гильермо Абаскаля громит соперника со счётом 3:0 – голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинес.

Стоит сказать, что «Спартак» давно не забивал в чемпионате России три гола в одном матче. В прошлый раз такое случалось 5 августа, когда «красно-белые» разгромили «Рубин» со счётом 4:1. С тех пор и до игры с «Крыльями Советов» в 13 матчах Премьер-лиги забивал не более двух раз.

До начала тура «Спартак» занимал в турнирной таблице Премьер-лиги седьмое место.