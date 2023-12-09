Промес обошёл Титова в специфическом рейтинге

В субботу днём в морозной Москве состоялась игра «Спартака» против «Крыльев Советов» в рамках Премьер-лиги (3:0). Счёт в составе «красно-белых» открыл на второй минуте матча Квинси Промес.

Таким образом, Квинси в чемпионатах России открыл счёт за свой клуб в 40-й раз. Он обошёл в рейтинге Егора Титова, которому ранее это удавалось сделать 39 раз, делится фактом телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что помимо Промеса по голу в ворота самарских оппонентов оформили форвард Александр Соболев и полузащитник Кристофер Мартинс. Больше подробностей о последнем матче «Спартака» в календарном году – в нашем обзоре.