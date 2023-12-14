Шавло — о Джикии: «Георгий сам не захочет сидеть на скамейке «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о том, продлит ли защитник «красно-белых» Георгий Джикия контракт с московским клубом.

Действующее соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до конца мая 2024 года. Отметим, что в текущем сезоне российский футболист столкнулся с проблемой недостатка игровой практики.

«Если тренер не видит его в составе «Спартака», Георгий сам не захочет сидеть на скамейке. Надо разговаривать руководству и представителям игрока. Джикия — качественный футболист», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что в случае ухода Джикия легко сможет найти себе новый клуб.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.