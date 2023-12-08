​Ведущий скаут «Бенфики» провёл встречу с боссами «Спартака»

Ведущий скаут португальской «Бенфики» Томаш Амарал на днях приезжал в офис «Спартака», где встретился с боссами московского клуба. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings. О каких-либо подробностях встречи пока ничего не известно.

Ранее Амарала называли одним из кандидатов на должность спортивного директора «Спартака». Также кандидатом считается Хавьер Рибалта, который в 2018-2021 годах трудился в «Зените», поэтому отлично знает российский рынок и местный футбол. Рибалта уже прибыл в Москву.

«Спартак» в настоящий момент готовится к последнему матчу в 2023 году – в субботу команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Крыльев Советов» на своём поле.