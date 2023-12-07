​Агент Жиго ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак»

Агент Мохамед Беншенафи, который работает с защитником Самуэлем Жиго, дал комментарий по поводу возможного возвращения футболиста в московский клуб.

«На данный момент Самуэль счастлив в «Марселе», но вы знаете, что он очень привязан к московскому «Спартаку» и его болельщикам. Теперь он счастлив в «Марселе», так что это не актуально», - слова агента приводит Metaratings.

Самуэль Жиго провёл в «Спартаке» четыре сезона, прежде чем летом 2022 года перебраться в «Марсель». За московскую команду защитник провёл 110 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и пять голевых передач на партнёров.

На текущий момент «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу, 9 декабря, команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Крыльев Советов».