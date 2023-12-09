Реванш состоялся: «Спартак» разгромил «Крылья Советов», подвинув Самару и в турнирной таблице

«Спартак» и «Крылья Советов» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 9 декабря на стадионе «Открытие Арена».

Последний тур в этом году «Спартак» проводил против «Крыльев». Морозная Москва предоставила условия сложные (-10 градусов), но для футбола достаточные. Именно при этих вводных «красно-белые» собирались взять реванш за громкую оплеуху из первого круга. В Самаре было 4:0 в пользу «Крыльев». Добывать что-то подобное вышли Соболев, Промес, Зиньковский, и надо сказать, у них это получилось.

Но обо всём по порядку. А начался матч с медленной атаки Самары, завершил которую перехватом Срджан Бабич. Теперь вперёд побежал «Спартак», это Мартинс протащил мяч по правому краю и выдал отличную диагональ на Промеса. Квинси потанцевал у линии штрафной площади, запутал Евгеньева и пробил из-под него. Ломаев среагировать не сумел, счёт открыт на второй минуте – 1:0.

Злющий «Спартак» так согрелся от первого гола, что решил подкинуть дров вторым. Всего шесть минут прошло, когда на левом краю Зиньковкий и Хлусевич разделались с оппонентами. Даниил прострелил, Солдатенков ужасающе киксанул, выкатив мяч точно на Соболева. Александру осталось лишь точно пробить из центра штрафной площади – 2:0. Тут ещё Мартинс на пару с Соболевым могли третий затолкать, но оба проиграли дуэль Ломаеву, выскочившему аж за пределы штрафной площади.

«Крылья» были в шоке, ответить сумели лишь голом из офсайда. Хотя Рахманович прострел Салтыкова замкнул красиво – пяткой, но уже в момент передачи Никита находился во вне игры. А у «красно-белых» продолжал бомбардировки Промес. Квинси заметил, что Ломаев выскочил далеко из ворот (в который раз) и мягкий ударом решил его наказать. Почти получилось – голкипера спасла перекладина.

Обмен уколами продолжился. Рахманович хотел отличиться легитимно, выиграл борьбу у Бабича и ударом с метра замкнул скидку Бейла, но шикарный сейв совершил Максименко. А у «Спартака» картина привычна – Квинси ломает каркас ворот. Теперь Промес пробил из статики, со штрафного, мощнейший прямой удар нанёс голландец, но попал в штангу. Просто вал неиспользованных моментов и острых атак, болельщикам не давали замёрзнуть.

Счёт изменился через пять минут после начала второго тайма. Соболев с помощью рикошета протолкнул мяч на Умярова, тот оказался перед краем вратарской и прострелил в центр, а набежавший Мартинс расстрелял пустой створ – 3:0. Мог повторить счёт из первого круга Соболев, замкнувший кросс Промеса от угла поля. Никто не мешал Александру, бил он практически в упор, но немного промахнулся.

Оставалась ещё добрая четверть матча, но тут уже всё. «Спартак» вмёрз в свою штрафную площадь и просто оборонялся, а «Крылья Советов» атаковали без блеска и сил. Разгромом завершают год «красно-белые», ответившие самарцам за 0:4 в первом круге. А ещё команды меняются местами в турнирной таблице.