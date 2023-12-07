​Борис Игнатьев: «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Крылья Советов». Игра пройдёт в субботу, 9 декабря.

- Какие ожидания от матча «Спартака» с «Крыльями Советов»? У хозяев на скамейке не будет дисквалифицированного Абаскаля.

- Это не играет роли. Он же не на луне будет, а рядом, на втором ряду трибун, и также будет участвовать во всех делах, как и Галактионов в «Локомотиве». Мне нравится, как играют самарцы. У них есть детский задор, хорошие эмоции, умение выстраивать комбинационный футбол, который повышает зрительский интерес. «Спартаку» будет сложно обыграть «крылышки». Я бы здесь поставил на ничью – не потому, что красно-белых в последнее время штормит, а потому, что «Крылья Советов» хорошо играют. Они создадут сложности хозяевам.

- Если «Спартак» потеряет очки, это будет катастрофа? Команда и так на седьмом месте.

- Конечно. Многие жалеют ей победы. У нее много болельщиков. Но «Спартак» придает своим поклонникам чувство неуверенности из-за результатов.

Елена Григорьевская