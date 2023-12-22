Гришин: «Пространство заполонили молодые мальчики, которые научились работать в компьютере, а отдать передачу на 20 метров не могут»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Гришин поделился мнением о нынешних тренерах в футбольных академиях.

Эксперт считает, что помимо теоретических знаний, молодые специалисты должны сами уметь играть в футбол, чтобы показывать пример своим подопечным.

«Пространство заполонили молодые мальчики, которые отлично научились работать в компьютере, прочитали три книги о тактике и посмотрели парочку видео. А то, что эти ребята не могут исполнить передачу на 20 метров — никого не волнует», — цитирует Гришина Sport24.

Напомним, что сейчас самым молодым тренером в РПЛ является 34-летний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.