Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин признался, что заедает стресс

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что справляется со стрессом с помощью еды.

«Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Заедаю ли я стресс? да», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

При этом специалист признался, что в период межсезонья старается придерживаться диеты.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Первым соперником самарской команды по весенней части сезона станет «Ростов». Эта игра состоится в начале марта 2024 года.