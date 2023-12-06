Зазулин обвинил Джикию в пропущенных голах «Спартака»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Зазулин высказался об игре капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Мне Джикия не нравится. Из-за него очень много голов забивается «Спартаку». Джикия слишком раздут. У нас просто не было левоногих центральных защитников, это проблема», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Эксперт добавил, что Джикия мог бы и не попасть в «Спартак», если бы не владел левой ногой.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 30-летний Джикия принял участие в шести матчах, в которых получил одну желтую карточку.

В 18-м туре чемпионата России «Спартак» примет «Крылья Советов». Игра состоится 9 декабря и начнется в 14:00 по мск.