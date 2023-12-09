«Крылья Советов» - в числе любимых соперников Соболева

В субботу днём московский «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» дома, завершив 2023 год на мажорной ноте – 3:0. Один из голов «красно-белых» оформил форвард Александр Соболев.

Как оказалось, «Крылья» - один из «любимых» соперников Александра. В ворота самарского клуба он забил уже шесть голов за шесть матчей в рамках чемпионата России, делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Более того, Соболев ранее играл за самарский клуб. Это было с 2018 по 2020 годы. До перехода в «Крылья» воспитанник барнаульского «Динамо» и «Томи» выступал за томичей, когда сибиряки ещё играли в Премьер-лиге.

Соболев прервал 10-матчевую безголевую серию