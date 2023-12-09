Соболев заявил, что мог оформить хет-трик в ворота «Крыльев Советов»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о том, сколько голов он мог забить в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Напомним, встреча между командами прошла 9 декабря и завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Соболев стал автором одного из голов.

— Наверное, три должен был забивать и еще должен был отдавать. В тех моментах, когда бил, мог отдавать. По системе гол+пас мог сегодня набрать очков пять точно, — заявил Соболев пресс-службе «красно-белых».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых шесть раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, Соболев оформил шесть ассистов.